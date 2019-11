NetEase bereitet RPG-Kartenspiel Harry Potter: Magic Awakened in China vor

Harry Potter wird in Form eines Handyspiels mit Sammelkarten zurückkehren. Der chinesische Entwickler NetEase arbeitet mit dem Publisher Portkey Games an der Lizenz und plant Harry Potter: Magic Awakened auf iOS und Android zu veröffentlichen. Das kartenbasierte Rollenspiel soll einige Jahre nach dem Zweiten Zaubererkrieg spielen und uns in die Rolle eines Hogwarts-Schülers stecken. Die Vorregistrierung ist bereits im chinesischen Raum gestartet - unbekannt ist derzeit, ob der Titel für den globalen Markt erhältlich sein wird. In Harry Potter: Magic Awakened bilden Spieler ein Team und erlernen neue Zaubersprüche, um strategische Kämpfe zu bestreiten.

Quelle: Pocketgamer, Analyst Daniel Ahmad .