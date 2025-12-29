Netanyahu reist nach Florida, um Trump zu treffen

HQ

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu reist in die Vereinigten Staaten, um Präsident Donald Trump in Mar-a-Lago zu treffen, ein Besuch, der durch die Befürchtungen neuer israelischer Militäraktionen in der Region unterstrichen wird. Die Reise findet statt, während Washington zunehmend besorgt über den fragilen Gaza-Waffenstillstand ist, der im Oktober eingeführt wurde.

Netanjahus Besuch, sein fünfter in diesem Jahr mit Trump, wird sich darauf konzentrieren, die Umsetzung der zweiten Phase eines von den USA geführten 20-Punkte-Plans für Gaza sicherzustellen. Während die Anfangsphase mit der Verlegung der israelischen Truppen und der Freilassung der meisten Geiseln durch die Hamas endete, behindern Streitigkeiten über Waffenstillstandsverletzungen und die Kontrolle über Gaza weiterhin den Fortschritt.

Netanjahus Besuch: Sein fünfter Besuch bei Trump in diesem Jahr

Israel könnte auch Maßnahmen gegen Irans Raketenprogramm und Bemühungen zur Entwaffnung der Hisbollah im Libanon erzwingen. Beide Themen sind sensibel, da israelische Operationen den weiteren Nahen Osten destabilisieren und die von den Vereinigten Staaten geführten Friedensinitiativen erschweren könnten.

US-Beamte sollen über Netanjahus Umgang mit dem Waffenstillstand frustriert gewesen sein und warnen, dass Verzögerungen bei der Umsetzung der nächsten Phase die regionale Stabilität untergraben könnten. Für Netanjahu dient die enge Koordination mit Trump auch den innenpolitischen Zielen vor den bevorstehenden Wahlen und stärkt seine Unterstützung bei Wählern, die mit dem Präsidenten verbunden sind.