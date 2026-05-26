Netanjahu verspricht, die Angriffe gegen die Hisbollah zu verstärken

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Obwohl die USA anfangs warnten, weil dies die Waffenstillstandsverhandlungen mit dem Iran gefährdete, hat Israel seine unerbittlichen Angriffe auf Ziele im Libanon unvermindert fortgesetzt, und nun verspricht Premierminister Benjamin Netanjahu, diese Angriffe künftig zu verstärken.

Wie die BBC berichtet, hat die Israelische Verteidigungsstreitkräfte (IDF) bekannt gegeben, dass sie Angriffe auf Ziele der Hisbollah im östlichen Bekaa-Tal und weitere Ziele an anderen Orten des Landes gestartet haben. Dies geschieht trotz eines offiziellen Waffenstillstands, auf den beide Parteien Anfang dieses Monats vereinbart wurden.

Heute Morgen erklärt die IDF, sie habe "mehr als 100 Hisbollah-Infrastrukturstandorte und Terroristen angegriffen", und die Hisbollah hat offenbar mit 22 Drohnen- und Raketenangriffen reagiert, die als israelische Panzer und andere militärische Ausrüstung abzielten.

Libanesische Medien berichteten, dass nach Angriffen auf das Dorf Mashghara im Bekaa-Tal 12 Menschen getötet wurden; eine IDF reagierte mit der Behauptung, diese Angriffe seien "innerhalb von Sekunden gegen Hisbollah-Infrastrukturstandorte [in Mashghara] gestartet worden, wo Terroristenaktivitäten identifiziert wurden".

Netanjahu hat gesagt, dass die beschriebenen Angriffe "eliminiert haben... Über 600 Terroristen in den letzten Wochen. Aber was das jetzt von uns verlangt, ist, die Schläge zu erhöhen, die Intensität zu erhöhen."