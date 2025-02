Netanjahu: Trump ist der größte Freund, den Israel je hatte

HQ

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat US-Präsident Donald Trump mit Lob überschüttet und ihn als "den größten Freund, den Israel je im Weißen Haus hatte" bezeichnet.

In einem kürzlichen Interview mit Mark Levin von Fox News betonte Netanjahu die transformative Rolle, die Trump bei der Stärkung des israelisch-amerikanischen Bündnisses gespielt hat, und deutete an, dass Amerika unter Trumps Führung ein unübertroffener Freund Israels gewesen sei.

Der Premierminister lobte auch Trumps Herangehensweise an den Frieden im Nahen Osten, insbesondere seinen neuen Vorschlag zur Umsiedlung vertriebener Palästinenser aus Gaza – ein Plan, von dem Netanjahu glaubt, dass er die Zukunft der Region erheblich verändern könnte.

Trumps Führung, so Netanjahu, habe bereits große Errungenschaften hervorgebracht, darunter die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem, die Anerkennung der israelischen Souveränität über die Golanhöhen und den Rückzug aus dem Atomabkommen mit dem Iran.

Was die Zukunft betrifft, so erklärte Netanjahu seine Unterstützung für Trumps Ideen in dem anhaltenden Konflikt und positionierte sich als Verfechter eines Friedens durch Stärke. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich diese Strategien in den kommenden Monaten entwickeln werden.