Netanjahu schwört Rache, nachdem die Hamas die Leichen von vier Geiseln, darunter die Familie Bibas, zurückgegeben hat

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat der Hamas Rache geschworen, nachdem die Gruppe die sterblichen Überreste von vier israelischen Geiseln zurückgegeben hatte, darunter den neun Monate alten Kfir Bibas und seinen vierjährigen Bruder Ariel, die jüngsten Opfer des Angriffs vom 7. Oktober 2023.

Die Leichen wurden in einem düsteren Spektakel in Gaza übergeben, wobei bewaffnete Militante die Särge umringten, während Massen von Palästinensern zusahen, und israelische Bürger, die sich in Trauer versammelten und dem Regen trotzten, um dem Konvoi mit den sterblichen Überresten Respekt zu zollen.

Netanjahu erklärte in einer aufgezeichneten Erklärung, dass Israel nicht ruhen werde, bis die Hamas eliminiert sei, und bezeichnete den Moment als eindringliche Erinnerung an den Horror des Angriffs vom 7. Oktober. Unterdessen wird erwartet, dass die Verhandlungen über die nächste Stufe des Waffenstillstands, einschließlich der Rückgabe der lebenden Geiseln, bald beginnen werden, obwohl die Spannungen gefährlich hoch bleiben.