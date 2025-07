Netanjahu nominiert Trump für den Friedensnobelpreis während eines Treffens im Weißen Haus

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten und Israel . Am Montag kündigte Netanjahu an, dass er Trump während eines Treffens im Weißen Haus für den Friedensnobelpreis nominiert habe, und lobte seine Rolle in der Nahostdiplomatie (mehr über das Treffen erfahren Sie hier).

"Ich möchte die Wertschätzung und Bewunderung nicht nur aller Israelis, sondern auch des jüdischen Volkes zum Ausdruck bringen", sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, als er den Brief vorstellte, den er angeblich an das Friedensnobelpreiskomitee geschickt haben soll. "Sie haben es verdient", fügte er hinzu.

Unterdessen äußerten sich beide Staatschefs vorsichtig optimistisch über einen möglichen Waffenstillstand in Gaza, obwohl wichtige Fragen noch ungelöst sind. Trump vermied es, irgendwelche Waffenstillstandspläne im Detail zu nennen, betonte aber die laufenden Bemühungen der Vereinigten Staaten, Frieden und Sicherheit in der Region zu unterstützen.