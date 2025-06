Netanjahu kündigt an, Israel habe Trumps Waffenstillstandsvorschlag mit dem Iran akzeptiert

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und den Iran . Israel hat einen Waffenstillstandsvorschlag von US-Präsident Donald Trump nach einer gemeinsamen Militäraktion gegen iranische Atomanlagen angenommen, teilte das Büro von Premierminister Benjamin Netanjahu am Dienstag in einer Erklärung mit.



Ministerpräsident Netanjahu erklärte, dass die Operation ihre Ziele erreicht habe, und verwies auf die Neutralisierung der iranischen Atom- und Raketenkapazitäten. Während der Waffenstillstand in Kraft zu sein scheint, warnte Netanjahu vor einer schnellen Reaktion auf etwaige Verstöße.



"Israel dankt Präsident Trump und den Vereinigten Staaten für ihre Unterstützung bei der Verteidigung und ihre Beteiligung an der Beseitigung der iranischen nuklearen Bedrohung", hieß es in der Erklärung. "Angesichts des Erreichens der Ziele der Operation und in voller Abstimmung mit Präsident Trump stimmte Israel dem Vorschlag des Präsidenten für einen gegenseitigen Waffenstillstand zu", hieß es in der Erklärung weiter.