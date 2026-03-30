Netanjahu befiehlt die Erweiterung der Libanonoffensive

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Benjamin Netanjahu hat eine Ausweitung der militärischen Operationen im Süden Libanons angeordnet, um das anhaltende Raketenbeschuss der Hisbollah zu stoppen. Die Entscheidung fällt, während Israel die Bemühungen intensiviert, seine Nordgrenze angesichts eines umfassenderen Iran-Konflikts zu sichern.

Israelische Streitkräfte haben bereits eine "Pufferzone" im Süden ausgebaut, wobei Beamte zuvor Pläne angekündigt hatten, bis zum Litani-Fluss vorzudringen. Die jüngste Direktive deutet auf eine mögliche Ausweitung dieser Operation hin, obwohl die Regierung noch keine genauen Details bekannt gegeben hat.

Die Eskalation folgt auf wochenlange grenzüberschreitende Angriffe, bei denen die Hisbollah nach US- und israelischen Angriffen auf den Iran Raketen abfeuerte. Israelische Operationen haben im Libanon erhebliche Verluste verursacht, während das israelische Militär von begrenzten Verlusten unter den eigenen Truppen berichtet.