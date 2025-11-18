Nestlé wird beschuldigt, "die Gesundheit von Babys für Profit zu riskieren" wegen zugesetztem Zucker

HQ

Nestlé steht erneut unter Beobachtung, nachdem eine Untersuchung ergab, dass das Unternehmen weiterhin Zucker in die meisten seiner in ganz Afrika verkauften Babycerealien hinzufügt, so eine neue von Public Eye geleitete Untersuchung.

Aktivisten sagen, das Unternehmen setze "die Gesundheit afrikanischer Babys für den Profit gefährdet", gerade in einer Zeit, in der die Kinderfettleibigkeit auf dem Kontinent zunimmt. Nestlé wies die Ergebnisse als "irreführend" zurück und argumentierte, dass mild süße Getreide Mangelernährung bekämpfen würden.

Die Untersuchung analysierte 94 Cerelac-Proben aus mehr als 20 afrikanischen Ländern. Die Ergebnisse zeigten zugesetzten Zucker in über 90 % der Produkte, im Durchschnitt 6 g pro Portion. Die meisten zuckerfreien Versionen wurden importiert und ursprünglich für den europäischen Markt bestimmt.

"Indem Nestlé Zucker zu Säuglingsmüsli hinzufügt, gefährdet es die Gesundheit afrikanischer Babys für den Profit", fügt die Untersuchung hinzu und wirft dem Unternehmen vor, an "einer vermeidbaren öffentlichen Gesundheitskatastrophe" beteiligt gewesen zu sein. Was halten Sie von dieser Situation?