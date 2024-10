HQ

Wenn es um Router geht, erwarten wir oft nicht viel Aufregung, abgesehen von der Gewährleistung einer zuverlässigen Internetverbindung. Nest Wifi Pro von Google versucht, diese Wahrnehmung zu ändern, indem es ein modernes, schnelles Mesh-WLAN-System bietet, das für die heutigen Haushalte mit intelligenten Geräten konzipiert ist. Aber hebt sich der Nest Wifi Pro bei viel Konkurrenz auf dem Mesh-WLAN-Markt wirklich von der Masse ab oder ist er nur ein weiterer schicker Router mit einem großen Namen dahinter?

Schauen wir uns an, ob dieses Gerät wirklich "Pro" ist oder ob es sich nur um einen weiteren Router mit Marketing-Flusen handelt.

Design: Ästhetischer Minimalismus richtig gemacht

Von dem Moment an, in dem Sie das Nest Wifi Pro auspacken, ist klar, dass Google an seinem minimalistischen Design-Ethos festhält. Die Router (oder "Nodes", wie Google sie nennt) sehen aus wie kleine abgerundete Kieselsteine, die in einer Vielzahl von Farben erhältlich sind, die zu Ihrer Wohnkultur passen. Egal, ob Sie sich für einen eleganten Tech-Vibe entscheiden oder etwas Subtileres suchen, diese werden nicht wie ein Schandfleck auffallen. Es gibt keine externen Antennen oder auffällige Lichter, was großartig ist, wenn Ihnen die Ästhetik ebenso wichtig ist wie die Leistung.

Aber die Sache ist die: Sie sehen zwar gut aus, sind aber auch ein bisschen groß. Sie nehmen spürbar Platz auf einem Regal oder Schreibtisch ein. Wenn Sie auf etwas Ultra-Diskretes abzielen, könnten Sie ein wenig verärgert sein.

Dennoch werden die meisten Menschen es zu schätzen wissen, dass sie nicht von der anderen Seite des Raumes "Tech-Gadget!" schreien.

Setup: Einfachheit gewinnt den Tag

Google hat den Ruf, die Dinge einfach zu machen, und das zeigt sich definitiv beim Einrichtungsprozess von Nest Wifi Pro. Wenn Sie ein Google-Produkt verwendet haben, wissen Sie, dass die App-basierten Setups von ihnen begeistert sind. Die Google Home App erledigt alles für Sie – vom Scannen von QR-Codes bis zur Konfiguration Ihrer Netzwerkeinstellungen. In weniger als 10 Minuten hatte ich das gesamte System in Betrieb genommen.

Die App bietet einige hilfreiche Anweisungen, aber für technisch versierte Benutzer könnte es sich etwas einschränkend anfühlen. Es gibt nicht viel, was Sie über die Grundlagen hinaus optimieren können, wenn Sie also ein Power-User sind, der nach einer fortschrittlicheren Netzwerksteuerung sucht, wird dieses System nicht Ihr Favorit sein.

Für die meisten Menschen (insbesondere diejenigen, die sich vor der Einrichtung von Routern fürchten) ist der Prozess jedoch so einfach wie es nur geht.

Leistung: Auf diese Geschwindigkeit kommt es an... Wenn es funktioniert

Das Hauptverkaufsargument des Nest Wifi Pro ist die Unterstützung von Wi-Fi 6E, dem neuesten Standard in der Wireless-Technologie. Falls Sie nicht vertraut sind: Wi-Fi 6E fügt den bestehenden 2,4-GHz- und 5-GHz-Optionen im Grunde ein zusätzliches Band (6 GHz) hinzu, was höhere Geschwindigkeiten und weniger Interferenzen bedeutet. Theoretisch kann es mehrere Geräte effizienter handhaben, was es perfekt für Smart Homes macht, bei denen alles, von Glühbirnen bis hin zu Spielekonsolen, ständig verbunden werden muss.

Wenn es funktioniert, ist die Leistung solide. In meinen Tests waren die Geschwindigkeiten über verschiedene Geräte und Standorte im Haus hinweg beeindruckend. Ich habe 4K-Videos gestreamt, Spiele heruntergeladen und ohne Verzögerung gesurft. Das 6-GHz-Band ist ein echter Game-Changer, wenn Ihre Geräte es unterstützen – aber hier ist der Clou: Nicht viele Geräte tun dies derzeit tatsächlich. Die Zahl der Wi-Fi 6E-kompatiblen Geräte wächst, aber bis heute bemerken Sie möglicherweise keinen großen Unterschied, es sei denn, Sie verwenden die neuesten Smartphones oder Laptops.

Selbst wenn ich normale Wi-Fi 6-Geräte verwendete, bewältigte der Nest Wifi Pro meine Arbeitslast gut. Es verwaltete problemlos ein Haus mit mehreren Personen, die gleichzeitig streamen, spielen und intelligente Lautsprecher verwenden. Mesh-Systeme rühmen sich oft mit ihrer Abdeckung, und das Nest Wifi Pro wird diesem Anspruch gerecht. Es füllte ein 3.000 Quadratmeter großes Haus mit starkem Signal, selbst an schwierigen Stellen wie den Schlafzimmern im Obergeschoss oder im Keller.

Auf dem Weg dorthin gab es jedoch einige Probleme. Ein paar Mal verloren Geräte kurzzeitig die Verbindung oder wechselten nicht automatisch zwischen den Knoten. Das ist kein Dealbreaker, aber es ist die Art von Ärgernis, die Sie auf lange Sicht an der Zuverlässigkeit in Frage stellen könnte. Wenn Sie auf ein einwandfreies, ununterbrochenes WLAN setzen, könnten Sie über diese gelegentlichen Ausfälle ein wenig frustriert sein.

Funktionen: Google's Ecosystem oder Bust

Nest Wifi Pro bietet eine Reihe von Funktionen, von denen sich viele um die Integration in das Google Home-Ökosystem drehen. Sie können Google Assistant verwenden, um Ihr WLAN zu verwalten oder Geschwindigkeitstests durchzuführen, was cool ist – wenn Sie bereits in die Smart-Home-Welt von Google investiert haben. Wenn nicht, scheinen einige dieser Funktionen unnötig zu sein.

Die Kindersicherung ist in das System integriert und ermöglicht es Ihnen, Nutzungsbeschränkungen festzulegen und unangemessene Inhalte zu blockieren. Es wird alles über die Google Home-App erledigt, so dass es einfach zu bedienen ist, aber auch hier ist es ziemlich einfach. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, tief in die granularen Einstellungen Ihres Netzwerks einzutauchen, was dazu führen könnte, dass sich fortgeschrittene Benutzer ein wenig ausgeschlossen fühlen.

Zu beachten ist auch, dass dem Nest Wifi Pro USB-Anschlüsse oder Ethernet-Anschlüsse für mehrere Gigabyte fehlen. Das wird die meisten Leute wahrscheinlich nicht stören, aber wenn Sie jemand sind, der kabelgebundene Verbindungen für Spiele oder datenintensive Aufgaben mag, könnte dies eine Enttäuschung sein.

Preisgestaltung: Wettbewerbsfähig, aber lohnt es sich?

Mit einem Preis von rund 399 US-Dollar für ein 3er-Pack ist das Nest Wifi Pro preislich wettbewerbsfähig im Vergleich zu anderen Mesh-Systemen wie dem Eero Pro 6E und dem Netgear Orbi. Wenn Sie auf der Suche nach einem Wi-Fi 6E-Mesh-Setup sind, ist es nicht unverschämt teuer, aber es ist definitiv nicht billig. Sie zahlen eine Prämie für den Namen Google und seine Integration in das Google Home-Ökosystem.

Die eigentliche Frage ist, ob die zusätzlichen Funktionen (und das Potenzial für höhere Geschwindigkeiten in der Zukunft) die Kosten rechtfertigen. Wenn Sie bereits im Google Smart-Home-Ökosystem tätig sind oder ein einfaches, zuverlässiges Mesh-System benötigen, lohnt sich die Investition wahrscheinlich. Wenn Sie ein Power-User oder jemand mit einer Reihe von Legacy-Geräten sind, sehen Sie möglicherweise nicht den vollen Nutzen.

Fazit: Eine solide Wahl mit ein paar Vorbehalten

Nest Wifi Pro ist ein gut durchdachtes, benutzerfreundliches Mesh-WLAN-System, das eine gute Leistung erbringt – vor allem, wenn Sie Ihr Zuhause zukunftssicher für WLAN 6E aufrüsten. Das Setup ist nahtlos, das Design ist schick und die Leistung entspricht (meistens) den Erwartungen. Aber es ist nicht ohne Probleme, einschließlich gelegentlicher Verbindungsabbrüche und eingeschränkter Optionen für diejenigen, die mehr Kontrolle über ihr Netzwerk wünschen.

Wenn Sie voll und ganz im Google-Ökosystem sind und ein zuverlässiges Mesh-System mit Blick auf die Zukunft suchen, ist Nest Wifi Pro eine solide Wahl. Aber für fortgeschrittene Benutzer oder diejenigen, die noch nicht im Wi-Fi 6E-Zug sitzen, gibt es andere Optionen, die eine Überlegung wert sind.