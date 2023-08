NERF-Film-Pitch von Brooklyn Nine-Nine-Autor klingt nach einer massiv verpassten Gelegenheit

HQ

Hasbro hat wirklich große Pläne für die Filmwelt. Nach Transformers: Rise of the Beasts und der massiven Enthüllung am Ende dieses Films hat der Spielzeug-Titan nun eine Unterhaltungsabteilung gegründet, die die Aufgabe haben wird, Projekte zu erstellen, die auf vielen seiner IPs basieren, darunter Play-Doh, Magic: The Gathering und NERF.

Apropos Letzteres: Brooklyn Nine-Nine-Autor Van Robichaux hat sich an X gewandt, um die Details zu einem gepitchten NERF-Film auszuteilen, der nicht von einer Produktionsfirma aufgegriffen wurde. Die Idee ist im Wesentlichen ein typischer Actionfilm, nur mit einem Schaumstoffpfeil, und unnötig zu erwähnen, dass es wie eine massiv verpasste Gelegenheit klingt.

Konkret erklärte Robichaux: "Holen Sie sich einen Rock, einen Hemsworth für alle großen Actionstars. Engagiere einen großartigen Action-Regisseur und drehe einen normalen Actionfilm, aber – jede Waffe ist eine Nerf-Waffe. Jede Kugel ist Schaumstoff. Sprechen Sie es im Film nie direkt an und spielen Sie alles geradeaus".

Angesichts der ernsten, aber albernen Natur einiger Actionfilme heutzutage klingt dieser parodieartige Film wie ein absoluter Knaller, vor allem, wenn er relativ bald kommen und an die Zugkraft anknüpfen würde, die Barbie im Filmbereich erzeugt hat.