Nerdytec Couchmaster Cycoon3

Sie möchten auf dem Sofa oder in einem Sessel sitzen, aber wo Sie erwarten würden, einen Film zu schauen oder mit einem Controller in der Hand zu sitzen und eine Konsole auf dem Flachbildfernseher im Wohnzimmer zu nutzen, das reicht Ihnen nicht aus. Du hast einen Gaming-Computer an das 65" OLED-Display angeschlossen, denn nur die schärfsten Grafiken sind für dich knackig genug.

Aber wie sitzt man mit Tastatur und Maus? Es gibt einige Produkte, die direkt dafür konzipiert sind, auf Ihrem Schoß zu sein, anstatt auf einer harten Oberfläche, Roccat produzierte einst den sogenannten "Sova" und Razer konkurrierte mit dem "Turret", aber sie sind rar gesät, und wenn Sie etwas Spezielleres wollen, wohin gehen Sie?

Sie können bei NerdyTec vorbeischauen, die einen Couchmaster Cycon3 herstellen, eine Art "Tisch" für Laptop und Maus mit integrierter RGB-Beleuchtung, USB-Anschlüssen und viel Platz für eine Tastatur und Maus in voller Größe. Die Idee ist ziemlich einfach. Ein festes, geformtes Kissen mit einer gehärteten Kunststoffoberfläche, das sowohl auf Ihrem Schoß sitzt, als auch so konzipiert ist, dass es völlig flach über Ihren Beinen liegt. Darüber hinaus gibt es zwei Seiten, die während des Spielens irgendwie um dich herum passen. Wenn Sie möchten, gibt es ein Netzkabel, das sechs USB 3.2-Anschlüsse (zwei externe und vier interne) sowie einen USB-C-Schnellladeanschluss und die sogenannte "HORIZONLIGHT"-RGB-Leiste mit Strom versorgt, die über ein kleines Touchpanel in der Nähe der Oberseite angepasst werden kann.

Das Pad selbst ist eine Mikrofaser, die sich fast wie Wildleder anfühlt, aber wenn NerdyTec sagt, dass sie keine Kompromisse bei den Materialien eingegangen sind, bin ich geneigt, ihnen zu glauben, und der Hartplastik ist recycelbar. Es gibt nichts an der Konstruktion selbst, das die Waffe überspringt, und da es sich "nur" um ein Kissen mit einer Kunststoffplatte handelt, können Sie natürlich frei wählen, welche Art von Tastatur oder Maus Sie verwenden möchten.

Werbung:

Alles in allem ermöglicht der Cycon3 eine recht entspannte Haltung beim Gaming, was unter anderem an der verbauten Handballenauflage aus veganem Leder liegt. Hier gibt es keine scharfen Kanten. Außerdem kann es direkt an einen Computer angeschlossen und von dort aus mit Strom versorgt werden.

Es gibt ein paar zusätzliche Gimmicks, wie z.B. Seitentaschen, in denen eine Wasserflasche oder ein Smartphone Platz findet, aber die RGB-Beleuchtung macht mir nicht viel und auch die Gesamtoptik tut es nicht. Dies ist jedoch nicht das einzige Modell von NerdyTec, und wenn Sie ein Laptop-Kissen mit mitgelieferter Tablet-Halterung und einem dezenteren Look wünschen, gibt es das auch. Gleichzeitig schreit der Cycoon3 auf leicht herablassende Weise nach "Gamer", vor allem, weil dieses Produkt den durchschnittlichen 13-Jährigen mit einem Wohnzimmer und einem 65-Zoll-Fernseher nicht gerade anspricht.

Außerdem ist es ein spezialisiertes Produkt, das das tut, was es tun soll, daran besteht kein Zweifel. Sicher, der Preis von rund 175 Euro ist nicht zu verachten, aber mit RGB, USB-Anschlüssen, dediziertem Netzteil und solider Bauweise ist er für eine bestimmte Aufgabe gut gerüstet. Wenn Sie einen benötigen, wird er für diesen einzigartigen Zweck empfohlen.

Werbung: