Nepals Social-Media-Verbot geht nach hinten los, nachdem Premierminister über Discord gewählt wurde

Das Social-Media-Verbot in Nepal und die darauf folgenden Proteste haben in den letzten Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt erhalten wir die Nachricht, dass Nepals Versuch, die Stimmen im Internet zum Schweigen zu bringen, junge Demonstranten dazu veranlasst hat, Discord, eine Plattform, die aus Videospielen hervorgegangen ist, als Mittelpunkt der nationalen Debatte zu nutzen. Nach Tagen gewaltsamer Unruhen und des Zusammenbruchs der Regierung versammelten sich Tausende von Bürgern virtuell auf Discord, um über die Zukunft des Landes zu diskutieren, und stellten sich schließlich hinter den ehemaligen Obersten Richter Sushila Karki als Interimspremierminister. Die Mischung aus Servern, Umfragen und chaotischen Debatten der App wurde zu einem improvisierten Parlament, in dem Aktivist*innen und Student*innen in Echtzeit die politische Dynamik prägten. Was als Werkzeug für Gamer begann, ist nun zu einem Werkzeug geworden, um über die Zukunft eines Landes zu entscheiden. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!