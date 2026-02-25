Nepals Rapper-Bürgermeister wird zum Spitzenkandidaten für das Amt des Premierministers

HQ

Balendra Shah, besser bekannt als Balen, dominiert das Rennen um Nepals nächsten Premierminister vor der Parlamentswahl am 5. März, wie von den wichtigsten weltweiten Nachrichtenmedien wie Reuters berichtet wird. Der 35-jährige Rapper, der zum Politiker wurde, wurde erstmals 2022 als Bürgermeister von Kathmandu bekannt und hat seitdem eine riesige Social-Media-Anhängerschaft gewonnen, um mit jungen Wählern in Kontakt zu treten, wodurch er sich als neues Gesicht in einem politischen System positioniert, das lange von etablierten Parteien dominiert wurde.

Shahs Rastriya Swatantra Party (RSP) verspricht die Schaffung von Arbeitsplätzen, Wirtschaftswachstum und ausgewogene Außenbeziehungen mit Nepals Nachbarn China und Indien. Seine Anziehungskraft beruht auf seiner Erfolgsbilanz als Bürgermeister, bei der er die städtische Infrastruktur und Dienstleistungen verbessert hat, während seine Kampagne weiterhin die Einbindung der Jugend durch kurze, direkte Nachrichten auf Plattformen wie Facebook betont, wo er über 3,5 Millionen Follower hat (andere Plattformen: Twitter, Youtube usw.).

Trotz seiner Beliebtheit wird das Regieren eine Herausforderung sein. Shah muss ein fähiges Team zusammenstellen, um sich im komplexen Verwaltungssystem Nepals zurechtzufinden, das von Korruption und Ineffizienz geplagt ist. Der Erfolg wird nicht nur von seinem Charisma und seiner öffentlichen Unterstützung abhängen, sondern auch vom Aufbau einer funktionierenden Regierung, die in der Lage ist, die ehrgeizigen Versprechen im Parteiprogramm einzulösen...

Hört euch eines seiner Lieder an: