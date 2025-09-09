Nepals Premierminister tritt zurück

HQ

Nepal ist in neue Unruhen gestürzt worden, nachdem Premierminister Khadga Prasad Oli nach tagelangen gewaltsamen Demonstrationen, die hauptsächlich von jungen Demonstranten angeführt wurden, zurückgetreten ist. Die Unruhen brachen nach einem umstrittenen Verbot sozialer Medien aus, das später aufgehoben wurde, aber die Wut über Korruption und mangelnde Rechenschaftspflicht breitete sich schnell im ganzen Land aus. Menschenmengen widersetzten sich den Ausgangssperren, stießen mit der Polizei zusammen und setzten sogar Regierungsgebäude und Häuser von Beamten in Brand, wodurch Teile der Hauptstadt im Chaos versanken. Mit der Schließung des Hauptflughafens und dem Sturm auf das Parlament hat Olis Rücktritt eine neue Phase der politischen Unsicherheit in einem Land eingeleitet, das lange Zeit von Instabilität geprägt war.