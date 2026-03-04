Nepal wählt zum ersten Mal seit den Protesten der Generation Z

HQ

Nepal geht am Donnerstag zu seinen ersten Parlamentswahlen zur Wahl, seit die tödlichen Anti-Korruptionsproteste der Generation Z die Regierung zum Rücktritt zwangen. Siebenundsiebzig Menschen wurden bei den Unruhen getötet, die die Forderungen nach sauberer Politik, mehr Arbeitsplätzen und systemischen Reformen in der 30 Millionen Einwohner lebenden Himalaya-Nation verstärkten.

Fast 19 Millionen Wähler werden ein Parlament mit 275 Mitgliedern wählen, von denen etwa eine Million neu registrierte Wähler sind, viele davon junge Menschen, die durch die Proteste mobilisiert wurden. Traditionelle Parteien wie der Nepali Congress und die Kommunistische Partei Nepals (Vereinigte Marxist-Leninist) stehen vor einer starken Herausforderung durch die neuere Rastriya Swatantra Party, deren Premierministerkandidat der ehemalige Bürgermeister von Kathmandu, Balendra Shah, ist.

Die Abstimmung wird als Test dafür gesehen, ob Protestenergie zu nachhaltigem politischen Wandel führen kann. Nepal hat seit 1990 32 Regierungswechsel erlebt, was Skepsis gegenüber Stabilität schürt, obwohl viele junge Wähler sagen, sie wollen die alte Garde durch Führungspersönlichkeiten ersetzen, die sich auf Rechenschaftspflicht und wirtschaftliche Reformen konzentrieren...