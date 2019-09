Neon-Adventure Sayonara Wild Hearts verstrahlt nächste Woche PS4 und Switch

Das schwedische Entwicklerstudio Simogo und Publisher Anapurna Interactive haben ein kunterbuntes kleines Indie-Spiel am Start, das sie letztes Jahr auf den Game Awards angekündigt haben. Wir konnten uns das Game noch nicht selbst näher anschauen, doch dem neuen Videomaterial zu folgen scheint das ein blitzschneller und visuell überladener Spaß zu sein. Heute haben wir erfahren, dass das Game schon in einer Woche auf Nintendo Switch und PS4 erscheinen soll, der 19. September ist der Termin. Begleitet wird die Meldung von einem Launch-Trailer mit passendem Sound und einer leichten Epilepsiewarnung. Was dort alles passiert ist schwer in Worte zu fassen, aber das ist ja manchmal auch etwas Gutes - am besten gefällt uns der Schwertkampf auf den Fahrrädern.

