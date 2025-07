Neon präsentiert Teaser für nächstes Projekt von Longlegs-Regisseur Osgood Perkins

Neon ist derzeit eine der interessantesten Produktionsfirmen, wenn es darum geht, ihre kommenden Projekte zu präsentieren und anzukündigen. Wir haben das bei Longlegs und Presence gesehen, zwei Filmen, die nie wirklich viel von dem gezeigt haben, worum es in ihnen geht, bis es absolut notwendig war, und das scheint auch bei dem kommenden Keeper der Fall zu sein.

Da er von Longlegs Regisseur Osgood Perkins kommt, ist es sehr schwer zu sagen, worum es in diesem Film gehen wird, da der Teaser gut daran tut, überhaupt nicht viel zu verraten. Es ist klar, dass es sich um mehrere Frauen dreht, die scheinbar von etwas gequält werden, obwohl unklar ist, was genau. Der Teaser endet einfach mit der Erwähnung, dass dies ein "dunkler Trip" ist, auf den wir uns einstellen werden.

Wir sollten jedoch in den kommenden Monaten viele weitere kurze Teaser wie diesen erwarten, da Keeper bereits am 14. November in die Kinos kommen wird. Schaut euch den Teaser unten an, um zu sehen, ob ihr mehr über die Handlung erfahren können, und entdeckt vielleicht einige versteckte Hinweise, da Neon und Perkins es lieben, Geheimnisse in Trailer zu stecken.