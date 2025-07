Neon präsentiert ersten Blick auf den nächsten Film des Oldboy-Regisseurs

Es gab einmal eine Welt, in der Park Chan-wook der südkoreanische Regisseur war, vor dem man sich in Acht nehmen sollte. Seit den 2000er Jahren hat er zeitlose und gefeierte Werke wie Oldboy und The Handmaiden veröffentlicht, und ehrlich gesagt ist es erst der kürzliche Aufstieg von Bong Joon-ho, der ihn vom Sockel gestoßen hat. Vielleicht holt er es sich in diesem Jahr zurück.

Chan-wook hat eine neue Regiearbeit in der Pipeline, einen Film, der in naher Zukunft in die Kinos kommen wird. Es ist als No Other Choice bekannt und wird als schwarze Komödie beschrieben, die sich um einen Mann dreht, der bei dem Versuch, einen neuen Job zu bekommen, beschließt, die Konkurrenz einfach aus der Gleichung zu entfernen.

No Other Choice zeigt eine südkoreanische Besetzung, angeführt von Squid Game und KPop Demon Hunters ' Lee Byung-hun, und obwohl wir das feste Premierendatum für den Film noch nicht kennen, hat die Produktionsfirma Neon den ersten Teaser-Trailer dafür präsentiert, den ihr unten sehen könnt.