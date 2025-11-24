HQ

Das Jahr ist 2055, und ein von Cyberpunk beeinflusstes, zersplittertes, neonbeleuchtetes und chaotisches New York wird größtenteils von fünf verschiedenen Mafiafamilien kontrolliert. Die gangsterverbundenen Attentäter (Mitglieder des italienischen Clans The Family ) Angelo Morano und Mariana Vitti haben den Auftrag, von den Slums der Bronx über Brooklyn bis nach Manhattan zu reisen und jeden zu töten, der ihnen im Weg steht. Wir erfahren nie wirklich, wer sie sind, warum oder wie der Konflikt entstanden ist, und das ist auch gut so. Neon Inferno geht kaum um eine tiefgründige Geschichte, einprägsame Charaktere oder nuanciertes Erzählen. Es geht mehr darum, oft und ständig alles zu schießen, was sich bewegt (und mehr).

Meiner Meinung nach ist es momentan schwer, ein attraktiveres Spiel zu finden. Unabhängig von Plattform oder Genre.

Das achtköpfige Studio Zenovia veröffentlichte sein Debütspiel im Herbst 2021, und es war in vielerlei Hinsicht ein charmant erfolgreicher Contra -Klon, getränkt in wunderschöne Pixel. Steel Assault zeigte deutlich die Fähigkeit des Studios für seitlich scrollende Retro-Action, und jetzt, da Neon Inferno endlich erschienen ist, hat Zenovia erneut ein paar alte Klassiker betrachtet, Ideen daraus verschmolzen und ein gemütliches, wunderschönes Retro-Erlebnis mit einigen modernen Details zusammengestellt.

Neon Inferno ist im Grunde eine Mischung aus seitlich scrollender 2D-Action wie in Contra und Arcade-Action aus zum Beispiel Wild Hund oder dem Mega Drive -Spiel Dick Tracy. Normalerweise dreht man nach links oder rechts, aber manchmal wird man gebeten, direkt in den Bildschirm zu fotografieren, und manchmal auch beide gleichzeitig, was, genau wie in Dick Tracy, bedeutet, dass es etwas Tiefe in der 2D-Kunst gibt und vor allem bessere Variation als zum Beispiel Metal Slug oder Eswat. Die Spielmechanik ist super einfach mit ein paar Tasten, deren Funktionalität man lernen muss, aber die schwierigeren Momente sind, wenn der Kugelhagel der Gegner den Bildschirm füllt und einen zwingt, zu springen, sich zu ducken und sogar die ankommenden Kugeln der Gegner mit eigenen abzuschießen. Es ist weder innovativ noch originell, sondern (wie erwähnt) direkt von Contra und Wild Guns entlehnt, aber es funktioniert sehr gut, und da das gesamte Neon Inferno mit einem Freund gespielt werden kann, wirkt es nie einseitig oder flach. Ganz im Gegenteil.

Die Bosse sind klassisch und auf genau die richtige Weise herausfordernd.

Eine der größten Stärken des Indie-Genres ist meiner Meinung nach, dass es Entwickler beherbergt, die nicht nur "neue" Erlebnisse auf Basis einzigartiger Ideen schaffen wollen, sondern auch zu den Spieltypen und Formaten zurückkehren wollen, die in den 80er und 90er Jahren die gesamte Unterhaltungsform prägten. So sehr ich Titel mag, die eine originelle Vision einer neuen Art von Spielerlebnis bieten, möchte ich so viele dieser reizvollen Retro-Tribute wie möglich mit moderner Technik haben, und so sehr ich das schwedisch entwickelte Huntdown liebte, bin ich genauso sehr verbunden mit Neon Inferno.

Du musst dich durch ein New York (2055) kämpfen, das in Mafia-Blut getränkt ist.

Der Designstil ist wunderschön, und die Pixelgrafik ist oft so gut gemacht und so vollgepackt mit animierten, farbenfrohen Details, dass ich oft innehalten, innehalten und einfach genießen möchte, dass die Spielewelt einst ausschließlich Pixel-Spiele bot. Zenovia s Umgebungen sind mit wunderbar stilvollen Effekten durchdrungen, man kann viele Dinge in der Umgebung fotografieren, und der Designstil ist eine Mischung aus Final Fight, Streets of Rage, Turtles in Time und Wild Guns, was mich sehr anspricht. Hinter dem Design der Hauptfiguren Angelo und Mariana steht der ehemalige Capcom freiberufliche Illustrator Jun Tsukasa (der in Japan vor allem für seinen cyberpunk-beeinflussten Softcore-Manga bekannt ist), und obwohl Angelo besonders nur ein schamloser Abklatsch von Jin Kazama aus Tekken ist, stört mich das nicht. Die Charaktere, einschließlich all der verrückten riesigen Bosse, sind absolut brillant, und es gibt so viele cyberpunk-orientierte Klischees, die genau richtig gestaltet wurden. Joseph Baileys Soundtrack ist ebenfalls völlig phänomenal und erinnert an Retro-Klassiker wie Super Probotector und Streets of Rage 2, was mir Gänsehaut und anhaltende Schauer bereitet.

Die Musik in Neon Inferno ist wirklich fantastisch.

Man kann ein Spiel dieses Typs und Stils kritisieren, weil es nicht genug eigene (oder neue) Ideen liefert. Man kann es auch kritisieren, weil es nicht die gleiche Vielfalt in Layout und Stil bietet wie viele heutige Actionspiele, ähnlich wie die Spiele, die es inspiriert haben. Für mich wäre das jedoch ein bisschen so, als würde man sagen, ein restaurierter Oldtimer sei nicht gut genug, weil er kein 17-Zoll-Display in der Mittelkonsole hat, wie alle heutigen geschlechtslosen Elektroautos. Wenn man das tut, glaube ich, erkennt man die Brillanz in sich nicht. Neon Inferno ist in vielerlei Hinsicht eine herrlich gemütliche, actiongeladene, wunderschöne Hommage an alles, was mit 16-Bit zu tun hat, und es ist so offensichtlich, dass die Schöpfer des Spiels das Genre lieben, die alten Klassiker lieben und diese Liebe und Leidenschaft in jedes kleine Pixel gestreut haben.