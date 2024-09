Neon Blood bestätigt Erscheinungsdatum, limitierte physische Auflage für PS5, Switch auf dem Weg

HQ

Neon Blood , ein vielversprechendes RPG, das in einer Neo-Noir-Cyberpunk-Stadt im Jahr 2053 spielt, mit rundenbasierten Kämpfen und wunderschöner Grafik, die 2D-Sprites in 3D-Welten mischen, erhält am 26. November eine Limited Edition, am selben Tag, an dem es in den digitalen Stores für PS5, PS4, Xbox, Nintendo Switch und Steam erscheint.

Die physische Edition wird jedoch nur für PS5 und Nintendo Switch erscheinen. Es wird mit einem speziellen metallisierten Gehäuse, einem Artbook, einem digitalen Soundtrack und einem Stadtführer geliefert.

Meridiem Games wird die physischen Editionen des Spiels veröffentlichen, deren Veröffentlichung am selben Datum wie die digitalen Versionen von Astrolabe Games bestätigt wurde. Das in Madrid ansässige Spieleentwicklungsstudio ChaoticBrain Studios enthüllte das Veröffentlichungsdatum kurz nach seiner Präsentation auf dem Indie Dev Day in Barcelona am vergangenen Wochenende.

Neon Blood In der Hauptrolle spielt Axel McCoin, ein Detektiv, der eine Revolution gegen die sozialen Ungleichheiten zwischen Bright City und Blind City, den beiden letzten verbliebenen Städten der Welt, anführen wird. Eine fantastische Geschichte mit sozialen Kommentaren wird ein RPG mit Schwerpunkt auf Strategie sowie einigen Quick-Time-Events in den Schlachten befeuern.

Neon Blood erscheint am 26. November für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC. Am selben Tag können Sie nach der Physical Limited Edition suchen, nur auf PS5 und Switch.