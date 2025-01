Neogaf wählt Dragon Age: The Veilguard als größte Enttäuschung des Jahres 2024

HQ

Einer der größten umstrittenen Titel des vergangenen Jahres war Dragon Age: The Veilguard, der Ende Oktober veröffentlicht wurde. Das Spiel war geprägt von einem langwierigen Entwicklungszyklus, der von Herausforderungen und Fluktuation zwischen mehreren Schlüsselpersonen geprägt war. Doch allen Widrigkeiten zum Trotz gelang es Bioware, ein Erlebnis zu bieten, das viele Spieler begeisterte, auch wenn es die Verkaufserwartungen nicht erfüllte.

Viele Fans haben ihre Frustration über das Spiel zum Ausdruck gebracht, und in einem der größten Gaming-Foren der Welt, Neogaf, wurde Dragon Age: The Veilguard kürzlich zur größten Enttäuschung des Jahres 2024 gewählt. Hier bei Gamereactor waren wir nicht annähernd so kritisch. Stattdessen führten Spiele wie Xdefiant, Suicide Squad: Kill the Justice League, Concord und vor allem Call of Duty: Black Ops 6 unsere Liste der größten Enttäuschungen des Jahres an.

Was war deine größte Enttäuschung im Jahr 2024 beim Spielen?