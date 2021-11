Neo: The World Ends With You blieb hinter Square Enix' internen Verkaufsprognosen zurück

HQ

Manche Games schaffen es trotz positiver Wertungen nicht zum Kassenschlager, das ist traurige Realität. Neo: The World Ends With You ist eines der Spiele, die wertungstechnisch ziemlich gut abgeschnitten haben, aber dennoch von vielen Spielern ignoriert wurden. Square-Enix-Präsident Yosuke Matsuda erläuterte die Angelegenheit Anfang des Monats während eines Finanzberichts: "Obwohl Neo: The World Ends With You von den Nutzern gut aufgenommen wurde, hat es unsere anfänglichen Erwartungen nicht erfüllt."

Die schlechte Bilanz von Neo: The World Ends With You kann auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein. Zum einen liegt der Vorgänger über 14 Jahre zurück und das Marketing des auffälligen Anime-Spiels blieb im Vergleich zu Outriders und dem neuen Life is Strange: True Colors verhalten. Der Ermessungszeitraum bezieht sich zudem auf eine Zeitspanne, in der die PC-Version nur wenige Tage erhältlich war. Außerdem könnte der Nintendo-Switch-Port des Originaltitels bei einigen Leuten einen schlechten Geschmack hinterlassen haben, da diese Variante mit einem veränderten Steuerungsschema ausgestattet wurde, die verschiedene Elemente des Originals umänderte.

