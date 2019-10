Die Cyberpunk-Zukunft scheint häufig eine schreckliche Dystopie zu sein, in der große Firmen alles kontrollieren und in der Augmentationen die Welt nicht gerade zum Besseren verändert haben. Genauso ist es auch in Chance Agencys Neo Cab, denn wie in VA-11 HALL-A: Cyberpunk Bartender Action (an das wir beim Spielen häufiger denken mussten) wird hier die Geschichte aus der Sicht der einfachen Leute auf der Straße erzählt. Pathetische Helden nehmen in diesem Game also keinen Stellenwert ein.

In Neo Cab übernehmen wir die Rolle von Lina, die in Los Ojos, Kalifornien, mit ihrem Taxi ein neues Leben beginnen will. Diese Stadt wird von Capra kontrolliert, einer Firma, deren selbstfahrende Autos aus Linas Job bedrohen. Die junge Frau lebt hier mit ihrer besten Freundin Savy und am Anfang sieht ihre Zukunft noch rosig aus. Die Welt zwar ist voller Gier und Egoismus, aber immerhin leben wir mit unserer besten Freundin zusammen.

Leider scheint mit Savy etwas nicht zu stimmen, denn natürlich sind die Dinge anders, als sie zunächst scheinen. Unsere Freundin verschwindet nach kurzer Zeit und um uns finanziell über Wasser zu halten, müssen wir unsere Uber-artigen Fahrdienste anbieten und Kunden durch die Stadt transportieren. Diese Gelegenheit nutzen wir dafür, mit ihnen zu reden und regelmäßig an Ladestationen zu halten. In Neo Cab regeln wir unsere Finanzen, um einen Raum zum Schlafen zu haben oder das Taxi zu laden und suchen gleichzeitig nach unserer Freundin.

Häufig müssen wir unsere eigene Moral mit den Realitäten des Lebens abgleichen. Die Capra-Hotels mögen günstiger sein, als die privaten Unterkünfte, aber es ist für Linda, als würde sie ihre Seele verkaufen. Trotzdem kann es sein, dass wir einfach zu knapp bei Kasse sind und auf das Angebot zurückgreifen müssen. Wir benötigen mindestens eine Vier-Sterne-Wertung, um unseren Service weiterhin anbieten zu können - lohnt es sich also in einer Parkverbotszone zu halten und einen Strafzettel zu riskieren, um einen Passagier aufzunehmen? Das ist eure Entscheidung.

Diese Herangehensweisen üben zudem Einfluss darauf aus, wie sich unsere Kunden in den Dialogen verhalten - die stimmen ja schließlich über unsere Bewertung ab. Wir sollten uns deshalb also besser zurückhalten, wenn wir nicht mit ihren Aussagen oder Meinungen einverstanden sind und durch Feedback unhöflich wahrgenommen werden könnten. Möglicherweise verfügen sie jedoch Informationen über Savy, deshalb sollten wir die Gespräche geschickt lenken und herauszufinden, was geschehen ist.

Dieser Balanceakt ist das interessanteste Konzept von Chance Agency, denn es fängt die Trostlosigkeit dieser Dystopie ein. Die Leute in unserem Taxi können krank oder einfach nur beleidigend sein und manchmal müssen wir eben mitspielen, um unsere Bewertung zu halten und das nötige Geld zum Überleben zu verdienen. Wir müssen schließlich unsere Rechnungen zahlen - erst recht, nachdem wir von der einzigen Person zurückgelassen wurden, mit der wir in dieser neuen Stadt leben wollten.

Am Anfang des Spiels erhält Linda ein "Feelgrid", ein Armband mit vielen nuancierten Farben, das unsere Stimmung einfängt. Das Teil können natürlich alle Leute sehen und wenn wir wütend auf einen Passagier sind, wird er das vermutlich sehen (obwohl nicht alle Leute auf unser Armband achten). Es ist interessant zu sehen, wie sich unsere Emotionen verändern, während sich die Konversation in unterschiedliche Richtungen bewegt.

Diese Gefühle haben auch Einfluss auf unsere Optionen während der Dialoge: Es gibt zwar häufig mehrere Optionen, aber wenn wir zu wütend sind, kann sich eine davon rot färben, was im Grunde bedeutet, dass wir sie nicht mehr anwählen können. Auf diese Weise beeinflusst unser Verhalten in den Gesprächen unsere Emotionen und andersherum. Ein fieser Kreislauf, wenn wir uns im Gefühlschaos verlieren.

Eine bunte Truppe an Charakteren steigt zu uns ins Taxi. Manche von ihnen sind fremd, aber freundlich, während andere grundlos feindlich gesinnt auftreten. Wir brauchen ihr Geld und ihre nützlichen Informationen, um dieses Abenteuer zu einem Ende führen zu können. Jeder Charakter ist komplex und es ist nicht immer offensichtlich, was sie wütend machen könnte und wie wir sie auf unsere Seite ziehen. Selbst mit besten Absichten können wir eine schlechte Wertung kassieren und andersherum genauso.

Jeder Kunde hat seine eigene Geschichte zu erzählen und es besteht die Möglichkeit einige Kunden mehrfach mitzunehmen, um auf diesem Wege mehr über ihr Leben und die Stadt Los Ojos zu erfahren. In bestimmten Momenten können wir sie an vorgegebenen Orten aufsuchen - wie etwa den Untergrundarzt, der illegale Dienste anbietet, oder den Türsteher, der mehr über Savys Aufenthaltsort zu wissen scheint.

Das Design jedes Charakters ist einzigartig und das gilt auch für den violetten Schimmer von Los Ojos. Es ist eine düstere Stadt und ihre Persönlichkeit zeigt sich durch die Leute, die jeden Tag unseren Weg kreuzen und uns verschiedene Orte dieser Stadt zeigen. Auch wenn wir die meiste Zeit in unserem Taxi verbringen, die Optik ist einfach, aber effektiv und weiß, wie man grelle Neon-Schimmer in dunklen Umgebungen effektiv einsetzt

Unser einziger Kritikpunkt an dem ganzen System sind die Einschränkungen bei den Dialogen. Manchmal hatten wir schon im Kopf, wohin wir die Gespräche lenken wollen, aber so viele Optionen waren ausgegraut oder nicht anwählbar, dass wir manchmal wie auf Schienen zum vorgesehenen Ende kamen - obwohl wir einen völlig anderen Ausgang angedacht hatten.

Trotzdem ist Neo Cab ein wirklich besonders Spiel. Das Ende ist etwas holperig, aber es geht auch mehr darum, wie wir unsere moralischen Standards in einer harschen Realität bewahren können. Das Spiel thematisiert die menschliche Seite einer Dystopie, der wir schon so häufig von einer anderen Perspektive begegnet sind. Neo Cab zeigt in diesen Punkten, wie die einfachen Leute ihre Leben in einer korrupten Welt leben und was sie - genau wie wir - tun, um zu überleben, wenn ihnen niemand mehr zur Seite steht.