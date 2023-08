Neo Berlin 2087 zeigt Story- und Gameplay-Trailer

Neo Berlin 2087 spielt in einer dystopischen Zukunft, in der korrupte Mächte die Kontrolle haben. Wir schlüpfen in die Rolle des Sonderermittlers Nolan, der dem Mörder des Polizeichefs auf die Spur kommt.

Wir werden an einem Ego-/Third-Person-Shooter teilnehmen, in dem wir gegen diejenigen antreten, die die Kontrolle über diese nicht allzu ferne Zukunft haben. Die Zukunft in Neo Berlin 2087 sieht ein bisschen wie Blade Runner oder Cyberpunk 2077 aus und sieht düster aus, aber die Grafik, die sie bietet, scheint beeindruckend zu sein.

Seht euch unten den Gamescom-Trailer zum Spiel an. Es wird irgendwann im Jahr 2024 auf Next-Gen-Konsolen und PC erscheinen.