Nemesis, Leon und Jill rennen bald durch Dead by Daylight

Während der Feierlichkeiten zum 5-jährigen Jubiläum von Dead by Daylight enthüllte Behaviour Interactive gestern Abend das nächste Kapitel des Spiels. Wie sich herausstellt, wird der asynchrone Mehrspielerspaß mit Capcoms legendärer Resident-Evil-Reihe (die in diesem Jahr ihren 25. Geburtstag feiert) kooperieren und aus diesem Grund werden eine neue Karte, zwei Charaktere und ein fieser Killer als DLC-Inhalte in das Game aufgenommen.

Der Schauplatz ist die Polizeistation von Raccoon City, der Killer ist natürlich Nemesis, die beiden Überlebenden sind Jill Valentine und Leon S. Kennedy. Preise und weitere Details sind nicht bekannt, doch am 15. Juni wird der Spaß offensichtlich veröffentlicht.