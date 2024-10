Nein, Thanos und der Tod werden nicht das aufregendste Power-Paar des Jahres 2024 sein

HQ

Vielleicht schaust du immer noch Agatha All Along oder wartest darauf, dass jede Folge debütiert, bevor du sie in einem Rutsch anschaust, wenn die letzte Folge der Serie am Mittwoch erscheint. Wenn du Teil der ersten Gruppe bist, hast du vielleicht bemerkt, dass Death zu einer Schlüsselfigur in der Serie geworden ist, eine Figur, die im Marvel -Universum wichtige Verbindungen zu einem anderen großen Bösewicht hat.

In den Comics hatte der Mad Titan Thanos ein besonderes Gespür für die Figur Death, eine Verliebtheit, die in seinem Versuch gipfelte, das halbe Universum aus der Existenz zu reißen. Das war nicht die Motivation, die wir in den Marvel Cinematic Universe 's Infinity Saga gesehen haben, aber dennoch hat die Ankunft von Death in Agatha All Along viele Fans dazu veranlasst, darüber nachzudenken, ob wir im Laufe dieser Woche das aufregendste (und tödlichste) Power-Paar des Jahres 2024 sehen werden.

Die einfache Antwort ist, dass wir das nicht tun werden. Im Gespräch mit Inverse erklärte Showrunner Jac Schaeffer: "Thanos ist nicht in meiner Serie, also kann ich nicht über irgendwelche Thanos-Verbindungen sprechen. Thanos ist da draußen, ich habe keine Antworten für dich."

Was die Zukunft für Agatha und Death bereithält, werden wir in ein paar Tagen mit Sicherheit wissen.