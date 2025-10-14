Nein, Target und Walmart werden nicht aufhören, Xbox und Zubehör zu verkaufen

HQ

Am Wochenende kamen Gerüchte auf, dass die amerikanischen Einzelhandelsriesen Target und Walmart den Verkauf von Xbox-Produkten einstellen würden, was ein großer Rückschlag gewesen wäre. Hintergrund ist, dass bereits zuvor darauf hingewiesen wurde, dass Ketten vor allem in Europa dies bereits getan haben, und mehrere Medien darüber berichtet haben.

Dies veranlasste mehrere amerikanische Journalisten, die Situation zu überprüfen, wobei Destin Legarie schrieb:

"Ich habe gerade meinen örtlichen Walmart angerufen, um zu fragen, ob sie die Xbox-Aktien einstellen oder zurückziehen. Sie sagten: 'Zumindest meines Wissens habe ich noch nie von etwas wie dem Räumen von Lagerbeständen oder so etwas gehört. Oder davor, eingestellt zu werden." Sie sagten auch, dass sie sie noch auf Lager haben."

Microsoft hat sich nun jedoch in einem offiziellen Statement gegenüber Windows Central zu der Angelegenheit geäußert, um Gerüchten und Spekulationen ein Ende zu setzen:

"Target und Walmart bleiben neben anderen Einzelhändlern engagierte Partner für Xbox-Konsolen, Zubehör und Spiele."

Wenn man bedenkt, dass eine neue Generation von Xbox auf dem Weg ist, von der angenommen wird, dass sie eher PC-orientiert und auch tragbar ist, scheint es vernünftig zu glauben, dass Xbox auch in Zukunft in den Geschäften erhältlich sein wird, und hoffentlich werden sie auch in Märkten wieder auftauchen, in denen derzeit fast völlige Stille herrscht.