Nein, Leatherface wird nicht aus Dead by Daylight entfernt

Letzte Woche berichteten wir, dass Leatherface Gerüchten zufolge Dead by Daylight aufgrund der bevorstehenden Veröffentlichung von The Texas Chainsaw Massacre verlassen wird, in dem natürlich die Horror-Ikone zu sehen sein wird. Da Leatherface ein lizenzierter Charakter ist und Behaviour Interactive nicht die Rechte des Charakters besitzt, bedeutet dies, dass sie den Spielern möglicherweise in Zukunft die Möglichkeit entziehen müssen, ihn zu kaufen.

Wir haben dies bereits im Fall von Demogorgon, Steve und Nancy von Stranger Things gesehen, aber jetzt hat Behaviour Interactive bestätigt, dass Leatherface bleiben wird. Mit anderen Worten, Sie können erwarten, weiterhin vom Kettensägenwahnsinnigen campiert zu werden, während Sie an einem Haken hängen ...