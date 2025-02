Nein, Hollow Knight: Silksong wurde nicht abgesagt, aber es gibt auch keine Neuigkeiten über seine Veröffentlichung

HQ

Es scheint, dass jedes Mal, wenn das Wort Silksong im Internet auftaucht, die Welt ein wenig verrückter wird, aber in diesem Fall ist die Nachricht "keine Neuigkeiten", oder zumindest ist nichts Ernstes ans Licht gekommen. Für ein paar Stunden verschwand die Nintendo of America eShop-Seite für Hollow Knight: Silksong aus dem Shop, und viele Leute behaupteten in den sozialen Medien, dass das Spiel anscheinend abgesagt wurde. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein, das ist völlig falsch, und die Silksong-Seite war bald wieder online.

Auf der anderen Seite glauben einige, dass diese Änderungen an dieser Seite und diesem Spiel bedeuten, dass es bald eine Ankündigung geben könnte, aber das Schweigen von Team Cherry zu diesem Thema lässt uns nicht glauben, dass dies eine Möglichkeit ist.

Im Moment sind wir zufrieden mit dem Wissen, dass Hollow Knight: Silksong noch am Leben ist und sich in der Entwicklung befindet, obwohl wir nicht mehr erwarten, dass es mit der gleichen Intensität wie in der Vergangenheit veröffentlicht wird.