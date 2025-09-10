Nein, es ist kein Fisch... Es ist die neue Apollo Evo

HQ

Erinnern Sie sich vielleicht an den superaggressiven Apollo Intensa Emozione, das deutsche Hypercar mit einem V12-Saugmotor von 782 PS, das vor etwa acht Jahren auf den Markt kam? Jetzt sind die verrückten Deutschen mit einer Weiterentwicklung des Autos zurück, das sie Evo genannt haben. Der V12-Mittelmotor leistet diesmal 789 PS, er hat einen Hubraum von 6,3 Litern und wenn man bedenkt, dass der Evo nur 1300 Kilogramm wiegt, ist er natürlich ein schneller Schlingel, das. 0-100 Km/h ist in 2,7 Sekunden erledigt und wir wissen derzeit weder über den Preis noch über den Zeitpunkt der Veröffentlichung.