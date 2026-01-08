Nein, es gibt keine geheime neunte Folge von Stranger Things

HQ

Trennungsangst? Es scheint jedenfalls, dass viele Fans Schwierigkeiten haben, Stranger Things loszulassen, nachdem die achte und letzte Folge am Neujahrstag ausgestrahlt wurde.

Im wahren Internet-Geist haben sich viele seltsame Theorien entfacht, von denen die stärkste als Conformity Gate bekannt ist, bei der Fans behaupten, die Serie sei gar nicht zu Ende gegangen – und dass eine geheime neunte Folge veröffentlicht wird.

Laut der Theorie war das offizielle Ende eine von Vecna erschaffene Illusion, und stattdessen wird das eigentliche Ende als neunte Folge am 7. Januar auf Netflix gezeigt. Fans sagen, sie hätten im "Staffelfinale" mehrere Details gefunden, die diese Theorie stützen. Alles von seltsamen Details bis zu kryptischen Daten.

Allerdings scheint es nun so, dass Netflix selbst den Verschwörungstheorien ein Ende gesetzt hat, indem es den Text "ALLE EPISODEN VON Stranger Things SIND JETZT LAUFEN" in den sozialen Medien geteilt hat, was eindeutig signalisiert, dass die Serie vollständig veröffentlicht wurde.

Stattdessen müssen sich die Fans mit der Dokumentation begnügen, die am 12. Januar veröffentlicht wird und uns die Möglichkeit gibt, zu sehen, wie die letzte Staffel entstanden ist.

Hast du den Conformity Gate-Theorien gefolgt?