Nein, das war kein abgemagerter Cillian Murphy im 28 Years Later Trailer

HQ

Aaron Taylor-Johnson könnte der Hauptprotagonist von 28 Years Later sein, zusammen mit seinen Kollegen Jodie Comer und Ralph Fiennes. Doch wissen wir auch, dass Cillian Murphy einen Auftritt haben wird.

Im neuen Trailer zum Film glaubten die Fans, ihn erkannt zu haben. Dort erhebt sich ein abgemagerter Zombie auf einem Feld, der Murphys Aussehen stark ähnelt. Während die Fans schnell darüber spekulierten, dass Jim in einen Zombie verwandelt wurde, scheint dies nicht der Fall zu sein.

Laut The Guardian wird der Zombie von dem Kunsthändler Angus Neill gespielt, der für sein unverwechselbares Aussehen bekannt ist. Das bedeutet, dass Jims Auftritt wahrscheinlich für die vollständige Veröffentlichung des Films aufbewahrt wird, wenn er nächstes Jahr in die Kinos kommt.

In 28 Days Later hat Cillian Murphy seinen Durchbruch als Fahrradkurier erlebt, der aus dem Koma erwacht und feststellt, dass ein Zombie-Virus Großbritannien übernommen hat. Er kehrte für die Fortsetzung nicht zurück, hat aber seine Vorfreude auf die Rückkehr in diesem Film zum Ausdruck gebracht. Schauen Sie sich den Trailer unten an, um den Zombie zu sehen, bei dem alle Jims Schicksal in Frage stellten.