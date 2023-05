Neill Blomkamp teasert einen Wipeout Film an

HQ

Neill Blomkamp und Science-Fiction gehören zusammen wie Erbsen in einer Schote. District 9, Elysium, Chappie und Demonic sind alle auf unterschiedliche Weise von fantastischem Futurismus durchdrungen, und nachdem er die Dreharbeiten zu Gran Turismo für Sony beendet hat, deutet der südafrikanische Regisseur neckisch an, was sein nächstes Projekt sein könnte. Basierend auf einem halbkryptischen Tweet von gestern könnte Wipeout im Visier von Blomkamp sein.

Die Idee ist natürlich absolut fantastisch und hätte als Startrampe für das gesamte Franchise dienen können, nicht nur für einen Film, sondern auch für ein brandneues Spiel. Wir können nur träumen, hoffen und die Daumen drücken. Wipeout muss auf modernen Konsolen wiederbelebt werden, komplett mit Orbital, Cold Storage und Chemical Brothers.

Träumen Sie auch von einem neuen Wipeout?