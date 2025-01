Neil Young zieht sich aus Glastonbury zurück und behauptet, das Festival stehe "unter der Kontrolle der Konzerne"

HQ

Einer der Namen, der im Sommer beim Glastonbury Musikfestival auftreten sollte, hat sich entschieden, abzusagen und nicht mehr teilzunehmen. Genauer gesagt ist es Neil Young, der sich entschieden hat, die große Show zu verlassen, und das alles, weil das Festival jetzt angeblich "unter Unternehmenskontrolle" steht.

Dies erklärte Young in einem Beitrag auf seiner Website, in dem er konkret behauptet: "Die Chrome Hearts und ich haben uns darauf gefreut, Glastonbury zu spielen, eines meiner Lieblings-Open-Air-Gigs aller Zeiten. Uns wurde gesagt, dass die BBC jetzt ein Partner von Glastonbury sei und wollte, dass wir viele Dinge auf eine Art und Weise tun, an der wir nicht interessiert waren. Es scheint, dass Glastonbury jetzt unter der Kontrolle des Unternehmens steht und nicht so ist, wie ich es in Erinnerung habe."

Young fährt fort: "Wir werden auf dieser Tour nicht in Glastonbury spielen, weil es eine Abschreckung für mich ist und nicht mehr so für mich, wie es früher war."

Es stellt sich die Frage, ob nun weitere Künstler nachziehen werden oder ob Young mit dieser Aktion allein dasteht.

