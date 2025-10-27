Neil Newbon tritt Starfinder: Afterlight als Preach bei

HQ

Epictellers Entertainment, Entwickler des kommenden Starfinder: Afterlight, haben heute eine bemerkenswerte Ergänzung ihrer Liste von Synchronsprechern für die Hauptcharaktere in diesem cRPG angekündigt, die von den Regeln der Starfinder- und Pathfinder-Tabletop-RPGs inspiriert sind und über die wir beim letzten BCN Game Fest ausführlich persönlich mit den Entwicklern sprechen konnten. Ein Interview könnt ihr euch unten ansehen, zusammen mit den Highlights dessen, was ihr von dem Spiel erwarten könnt.

HQ

Neil Newbon, britischer Synchronsprecher und bekannt für seine Rollen in Resident Evil Village, Dead Take und natürlich dafür, dass er Astarion in Baldur's Gate III zum Leben erweckt hat, schließt sich der Besetzung als Preach an, ein Mitabenteurer des Protagonisten des Spiels. In der Tat war es ein natürlicher Schritt für Newbon, als Synchronsprecher an Starfinder: Afterlight beteiligt zu sein, da zuvor bestätigt wurde, dass er als Synchronsprecher an dem Titel arbeiten wird.

>bild>

In der Charakterbeschreibung von Preach heißt es: "Preach (Klasse: Mystiker) ist ein Sirren, der sich der Führung und dem Schutz von "Der Goldene Gesalbte" verschrieben hat, einer prophezeiten Wunderlarve von Hylax, die ihn auf diesem Abenteuer begleitet. Newbon verleiht der Figur eine unverwechselbare Persönlichkeit und erweckt diesen Weisen zum Leben, der seinen Weg geht, um ein berühmter Hohepriester zu werden. Ob (oder wie) Preach sein Schicksal erfüllt, hängt von den Entscheidungen des Spielers ab und davon, wie er sich den Herausforderungen stellt, denen er in der gesamten Galaxie begegnet."

Die Hauptbesetzung von Starfinder: Afterlight sieht vorerst so aus:

Mehr als 10.000 Unterstützer haben bereits die Kickstarter-Kampagne Starfinder: Afterlight unterstützt, die dazu beigetragen hat, dass sie 550.000 € übertraf und die bis zum 6. November aktiv bleiben wird .