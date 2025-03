Neil Newbon steht an der Spitze einer neuen Bewegung zur Anerkennung von Stakeholdern in der Videospielindustrie: Pixel Pack

HQ

Schauspieler zu sein war noch nie ein einfacher Job, aber die letzten Jahre waren besonders schwierig für die Arbeiter in der Branche, zumal sie viel Zeit damit verbringen mussten, die Existenz ihrer Arbeit angesichts der Pläne großer Unternehmen zu verteidigen, KI einzusetzen, um sie auf der Leinwand zu ersetzen. Ob im Film oder in Videospielen.

Im Falle des Films organisierte die Gewerkschaft SAG-AFTRA einen Streik von Drehbuchautoren und Schauspielern, der Hollywood viele Monate lang in Schach hielt und später auf Videospielschauspieler ausgeweitet wurde. Es scheint jedoch, dass die Verhandlungen in dieser Branche nicht so reibungslos verlaufen sind wie bei den Filmproduktionsfirmen. Und so hat der erfahrene Schauspieler, Regisseur und Produzent Neil Newbon (Game Awards-Gewinner und BAFTA-Nominierter für seine Darstellung von Astarion in Baldur's Gate III) nun Pixel Pack gegründet, eine Organisation von Videospielschauspielern, um ihre Arbeit als geschlossene Front zu fördern und zu schützen.

Ihr Zweck ist nicht genau derselbe wie der einer Gewerkschaft wie der SAG-AFTRA, sondern eine medienfreundlichere Position (die sich diese Akteure durch ihr Talent und ihre erinnerten Rollen erarbeitet haben), mit der sie ihre Rolle angesichts des Einsatzes von KI fördern können.

Laut Entertaiment Weekly hat Newbon die Unterstützung von so prominenten Persönlichkeiten wie Troy Baker (Indiana Jones und der große Kreis), Abubakar Salim (Bayek in Assassin's Creed), Sam Lake (der neben seinen schauspielerischen Rollen der Kreativdirektor von Remedy Entertainment ist), Alix Wilton Regan (die "weibliche Inquisitorin" von Dragon Age: Inquisition), Performance-Capture-Künstler Andi Norris (Donna Benviento in Resident Evil Village), Anjali Bhimani (Symmetra in Overwatch, Rampart in Apex Legends), Ben Starr (Clive in Final Fantasy XVI), Bryan Dechart (Connor in Detroit: Become Human), Fred Tatasciore (Bane in Batman: Arkham Shadow), Maggie Robertson (Lady Dimitrescu in Resident Evil Village, Orin the Red in Baldur's Gate 3), Matthew Mercer (Leon S. Kennedy in Resident Evil 6, Vincent Valentine in Final Fantasy VII Rebirth), Melina Juergens (frisch gebackene Game Award-Gewinnerin für Senua's Saga: Hellblade II), Melanie Liburd (Saga Anderson in Alan Wake II), Nick Apostolides (Leon in Resident Evil 2 und 4), Roger Clark (Arthur Morgan in Red Dead Redemption II), Yuri Lowenthal (Peter Parker in Marvel's Spider-Man, Ace Ruele (einer der Gründer von Creature Bionics), David Menkin (Luke Skywalker aus Lego Star Wars, Dag Nithisson in Assassin's Creed: Valhalla), Devora Wilde (Lae'zel in Baldur's Gate 3), Díana Bermudez (der Wächter in Baldur's Gate 3), Doug Cockle (Geralt aus The Witcher), BAFTA-Gewinnerin Jane Perry (Diana Burnwood in Hitman, Selene in Returnal), Jennifer English (Shadowheart in Baldur's Gate 3, Lantenna in Elden Ring), Jennifer Hale (Commander Shepard in Mass Effect, Rivet in Ratched und Clank: Rift Apart), Joseph Balderrama (Cody in It Takes Two), Luisa Guerreiro (Caroline Scott-Kenway in Assassin's Creed IV: Black Flag) und die BAFTA-nominierte Samantha Béart (Karlach in Baldur's Gate 3).

