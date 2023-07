Neil Gaiman scheint bereits Ideen für Good Omens Staffel 3 zu haben

Später in diesem Monat, am 28. Juli, wird die zweite Staffel von Good Omens auf Amazon Prime Video debütieren. Die Serie wird die Geschichte des Engels Aziraphale und des Dämons Crowley fortsetzen, kurz nachdem sie aus dem Himmel bzw. der Hölle vertrieben wurden, weil sie daran gearbeitet haben, die Apokalypse abzuwenden.

Interessanterweise wird die Staffel eine Originalgeschichte des Autors Neil Gaiman sein, denn während die erste Staffel von dem Good Omens-Buch von Gaiman und Terry Pratchett adaptiert wurde, hat dieses Buch nie wirklich eine Fortsetzung bekommen, was bedeutet, dass alles, was hier adaptiert wird, eine völlig unerzählte Erzählung ist. Dennoch blickt Gaiman bereits in die Zukunft der Show und hat nun angedeutet, dass auch eine dritte Staffel kommen könnte.

Im Gespräch mit dem SFX-Magazin (danke, GamesRadar) erklärte Gaiman: "Weil die hypothetische dritte Staffel existiert, gibt es eine Geschichte, und ich hatte nicht das Gefühl, dass wir direkt von der ersten Staffel in diese hineinfahren könnten. Ich wusste, was auf dem Spiel stand. Ich wusste, was die Parameter waren. Ich wusste auch, dass ich David [Tennant] und Michael [Sheen] hatte. Ich hatte die Engel aus Plot Nummer eins. Ich hatte Dämonen aus Handlung Nummer eins. Und mit jedem, den ich zurückbringen wollte, für den ich aber im Moment keinen Platz hatte, musste ich ihn nicht als sich selbst zurückbringen."

Dies scheint darauf hinzudeuten, dass Gaiman mindestens einen Drei-Jahreszeiten-Bogen für die Good Omens-Handlung ins Auge fasst.

Hättest du Interesse an einem dritten Auftritt von Good Omens?