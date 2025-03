Neil Druckmann: "Wetten Sie nicht darauf, dass es mehr von Last of Us gibt"

HQ

Naughty Dog-Chef Neil Druckmann hat mehrfach ein drittes Spiel der The Last of Us-Reihe erwähnt. Obwohl es keine offiziellen Ankündigungen gab, sagte er erst letztes Jahr, dass "es sich so anfühlt, als gäbe es wahrscheinlich ein weiteres Kapitel in dieser Geschichte".

Aber... aus unerfindlichen Gründen scheint Druckmann es sich anders zu überlegen. In einem Interview mit Variety schlägt er stattdessen vor, dass wir nicht sicher sein sollten, ob es eine Fortsetzung geben wird, und als er nach einem dritten Teil gefragt wurde, antwortete er:

"Ich denke, das Einzige, was ich sagen würde, ist, nicht darauf zu wetten, dass es mehr von Last of Us gibt. Das könnte es sein."

Was der Grund für diesen Sinneswandel ist, können wir nur spekulieren, aber vielleicht die oft kritisierte Ankündigung von Intergalactic im Dezember: Der ketzerische Prophet hat Druckmann ein wenig seinen Enthusiasmus verlieren lassen? So oder so, wir werden nicht mehr lange auf mehr The Last of Us warten müssen, wenn die TV-Serie am 13. April für eine zweite Staffel zu Max zurückkehrt.

