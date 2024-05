Neil Druckmann von Naughty Dog singt ein Loblied auf die KI

HQ

Viele Augen sind auf Naughty Dog und seinen Studioleiter Neil Druckmann gerichtet, um zu sehen, was sie sich als nächstes einfallen lassen werden. Es gibt einen starken Glauben, dass es in The Last of Us noch mehr Geschichte gibt, und dennoch war Naughty Dog eher zurückhaltend, wenn es darum ging, irgendetwas zu bestätigen.

Im Gespräch mit Sony sprach Druckmann über die Zukunft von Naughty Dog und seine großen Hoffnungen für das nächste Spiel des Studios. "Ich hatte das Glück, an mehreren Traumprojekten zu arbeiten, und freue mich derzeit auf ein neues, das vielleicht das aufregendste bisher ist", sagte er.

"Es gibt eine wachsende Wertschätzung für Spiele, die über alle Altersgruppen hinausgeht... Diese Verschiebung wird durch unseren Vorstoß ins Fernsehen mit The Last of Us unterstrichen, von dem ich hoffte, dass er die Kluft zwischen Spielern und Nicht-Spielern überbrücken würde. Der Erfolg der Show hat das Gaming ins Rampenlicht gerückt und die reichhaltigen, immersiven Erlebnisse veranschaulicht, die es bietet... Ich bin gespannt, wie dieses neue Spiel ankommt, insbesondere nach dem Erfolg von The Last of Us, da es die Mainstream-Wahrnehmung von Spielen neu definieren könnte."

Eine der Möglichkeiten, wie Naughty Dog mutige neue Schritte nach vorne machen könnte, ist der Einsatz von KI, etwas, von dem Druckmann sehr begeistert zu sein scheint. "KI wird die Art und Weise, wie Inhalte erstellt werden, wirklich revolutionieren, obwohl sie einige ethische Fragen aufwirft, die wir angehen müssen. Mit Technologien wie KI und der Möglichkeit, Motion Capture direkt von zu Hause aus durchzuführen, reduzieren wir sowohl die Kosten als auch die technischen Hürden und öffnen uns die Tür, um abenteuerlichere Projekte in Angriff zu nehmen und die Grenzen des Geschichtenerzählens in Spielen zu erweitern."

"KI wird es uns ermöglichen, nuancierte Dialoge und Charaktere zu erstellen und die kreativen Möglichkeiten zu erweitern. Es ist jedoch entscheidend, diese Instrumente präzise zu steuern, um die beabsichtigten Ergebnisse zu erzielen", sagte er.

KI scheint in der Lage zu sein, einige Arbeiten in der Spieleentwicklung effizienter zu machen, aber wir hoffen nur, dass dies mit der Zeit nicht dazu führt, dass talentierte Menschen ihren Lebensunterhalt verlieren, weil eine Maschine angeblich nuancierte Dialoge schreiben kann.

Was halten Sie von Druckmanns Aussagen?