Neil Druckmann versucht, Religion und Glauben mit Intergalactic: The Heretic Prophet zu thematisieren

Neil Druckmann freut sich vielleicht gerade auf die Premiere von The Last of Us Staffel 2 auf HBO im nächsten Monat, aber in Bezug auf die Spiele hat er Intergalactic: The Heretic Prophet in der Zeitleiste, was der Beginn eines neuen Franchise für Naughty Dog zu sein verspricht.

Im Gespräch mit seinem Zombie-Enthusiasten Alex Garland von 28 Years Later sprach Druckmann ein wenig über die Themen, die er in sein neuestes Spiel einbauen möchte. "Bei The Last of Us 2 haben wir bestimmte kreative Entscheidungen getroffen, die uns viel Hass eingebracht haben. Viele Leute lieben es, aber viele Leute hassen dieses Spiel", begann er.

"Der Witz ist, dass wir etwas machen, das die Leute nicht so sehr interessiert. Lasst uns ein Spiel über Glauben und Religion machen", fuhr er fort. Die Welt von Intergalactic: The Heretic Prophet spielt 2000 Jahre in der Zukunft, und der Planet, auf dem wir spielen werden, ist seit etwa 600 Jahren verlassen. Seine Religion und Kultur bleibt ein Rätsel, aber um zu entkommen, müssen wir alles herausfinden.

"Diese neue Religion wird ziemlich prominent und dann verbringen wir Jahre damit, diese Religion aufzubauen, wie vom ursprünglichen Propheten bis hin zu dem, wie sie sich verändert und manchmal verfälscht hat und sich über all die Jahre weiterentwickelt." erklärte Druckmann.

Etwas anderes, das er in diesem Spiel angehen möchte, ist ein Gefühl der Isolation und Einsamkeit. Du wirst keine Freunde haben, die dir in Intergalactic: The Heretic Prophet helfen, und so liegt es an dir, deinen Weg vom Planeten zu finden.