Neil Druckmann verspricht "coole Sachen" für 2023

Neil Druckmann, Co-Präsident von Naughty Dog, wünschte seinen Twitter-Followern kürzlich ein frohes neues Jahr und informierte sie, dass 2023 viele "coole Sachen" kommen würden.

Viele Fans von Naughty Dog denken vielleicht, dass sie wissen, wovon Druckmann spricht, da im Dezember ein Gerücht kursierte, dass er an The Last of Us: Part III arbeitete. Es scheint jedoch, dass Druckmann diese Theorie im selben Tweet entlarvt hat, indem er sagt, dass ein Großteil der "sogenannten Insider-Informationen", die die Leute erhalten, falsch ist.

Dies bedeutet nicht unbedingt, dass das nächste Projekt von Naughty Dog nicht The Last of Us: Part III sein wird, da Druckmann nur hoffen könnte, die Leute vom Duft des kommenden Spiels abzubringen. Es gab jedoch andere Berichte, die besagen, dass Naughty Dog an einem unangekündigten Projekt über ein "geliebtes Franchise" arbeitet.