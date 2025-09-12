Neil Druckmann über Intergalactic: The Heretic Prophet: Es ist "das ehrgeizigste Spiel, das wir je gemacht haben"

HQ

Es ist Jahre her, dass Naughty Dog ein neues Spiel rausgebracht hat, da die letzten Jahre von Remakes, Remastern und Wiederveröffentlichungen geprägt waren. Der nächste Titel, der für den Entwickler geplant ist, ist Intergalactic: The Heretic Prophet, ein Spiel, das sich in aktiver Entwicklung befindet, von dem wir aber noch nicht wissen, wann wir mit seiner Ankunft rechnen können.

Im Gespräch mit Variety hat Neil Druckmann, der Chef von Naughty Dog, das Spiel kommentiert und einige zusätzliche Leckerbissen darüber verraten, was man davon erwarten kann.

"Ich kann Ihnen sagen, wir sind mittendrin. Wir machen es, wir spielen es. Wir feuern aus allen Rohren", sagte Druckmann. "Ich habe das schon einmal gesagt, aber ich meine es wirklich so, ich fühle es gerade wirklich: Es ist das ehrgeizigste Spiel, das wir je gemacht haben. Es ist das umfangreichste Spiel, das wir je gemacht haben, vielleicht das teuerste, wenn wir es fertigstellen."

Druckmann erklärt auch, dass es eine Weiterentwicklung des Gameplays bieten wird und dass "wir noch ehrgeiziger geworden sind" als Uncharted und The Last of Us.

Er fügt auch ein wenig darüber hinzu, wann wir mehr von dem Spiel erwarten sollten, und merkt an: "Ich bin so aufgeregt, es zu zeigen und darüber zu sprechen, weil der Trailer, den wir gezeigt haben, nicht einmal an der Oberfläche dessen kratzt, was dieses Spiel eigentlich ist. Aber wenn man ein Spiel wie dieses ankündigt, vor allem, wenn es sich um eine neue IP handelt, vor allem, wenn es aus Naughty Dog kommt, muss man sich mit dem Marketing, mit der PR und mit einem Haufen Leute abstimmen. Es wäre also töricht von mir zu sagen, wann wir jetzt etwas zeigen werden."

Ansonsten fügt Druckmann hinzu, dass sie nach Adaptionen von Uncharted und The Last of Us offen dafür sind, auch eine Adaption von Intergalactic zu liefern, aber dass "dies zuerst ein fantastisches Videospiel sein muss, und dann, wenn das passiert und wir die richtige Partnerschaft haben, wären diese Möglichkeiten großartig."

Schließlich schließt er mit der Erklärung, dass Intergalactic eine neue IP ist, bedeutet nicht, dass das nächste Spiel von Naughty Dog nach seiner Ankunft auch eine neue IP sein wird. Druckmann skizziert: "Ich bin mir sicher, wenn "Intergalactic" erfolgreich ist, wird man es wieder sehen. Ob das unser nächstes Spiel danach sein wird, kann ich nicht sagen, und diese Tür lasse ich offen. Um bei dieser speziellen Frage nicht schüchtern zu sein, wollen wir sehen, wie wir uns fühlen, wenn wir damit fertig sind, und uns die Optionen ansehen, die vor uns liegen, denn wir haben einige andere Ideen, die wir auch gerne untersuchen würden."