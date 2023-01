Neil Druckmann: "The Last of Us Multiplayer ist das Ehrgeizigste, was wir je gemacht haben"

The Last of Us Multiplayer, das ein komplett eigenständiges Spiel sein wird, wird die nächste Veröffentlichung von Naughty Dog sein, aber es gibt immer noch viel, was wir nicht wissen. Abgesehen von der gelegentlichen Ankündigung wurde der Deckel von Naughty Dog aufgehalten, aber wenn man Neil Druckmann glauben darf, wird es eine wirklich nette Erfahrung sein, sobald es veröffentlicht wird. Es ist auch erwähnenswert, dass dies auch das erste Mal ist, dass Naughty Dog ein vollständig eigenständiges Multiplayer-Spiel veröffentlicht.

Im Gespräch mit Comicbook sagte Druckmann: "Es gibt das Multiplayer-Projekt The Last of Us, an dem wir schon lange gearbeitet haben, schon bevor The Last of Us Part 2 ausgeliefert wurde. Und das ist das ehrgeizigste Projekt, das wir je gemacht haben. Wir erweitern die Welt noch weiter, erzählen weiterhin eine Geschichte, aber in einem Multiplayer-Raum. Ich werde nicht zu viel darüber sagen."

Es klingt unbestreitbar vielversprechend, wir müssen sagen, dass zum Zeitpunkt des Schreibens kein Veröffentlichungsdatum verfügbar ist, aber Naughty Dog hat versprochen, im Laufe des Jahres mehr Details zu teilen und wir warten natürlich mit Spannung.

Was haltet ihr vom kommenden Multiplayer?