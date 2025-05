Neil Druckmann kommentiert die Trauer in der dritten Folge von The Last of Us

HQ

Spoiler für diejenigen unter euch, die The Last of Us nicht gespielt, die neuesten Folgen der Serie gesehen oder in den letzten Jahren unter einem Felsen gelebt haben. Gehen Sie also auf eigene Gefahr vor.

Für den Rest von euch, der natürlich wusste, was in der HBO-Adaption von The Last of Us kommen würde, war Joels Tod (naja, er wurde ermordet) etwas, das sich immer noch ganz anders anfühlte als das, was im Spiel passiert. In The Last of Us Part II ist die Szene brutal und passiert schnell. Es bleibt wenig Zeit, um zu verarbeiten, was tatsächlich passiert ist, bevor man gezwungen ist, weiterzumachen, und das ist genau das, was Druckman und Mazin in der Serie ändern wollten.

"Im Spiel nach Joels Tod ist die Trauerzeit relativ kurz, da die Mechanik des Spiels sehr actionorientiert ist. Hier können wir fast eine ganze Episode nehmen und den Verlust dieser Figur wirklich spüren."

Sie wollten Joel ein würdevolleres und emotionaleres Ende geben, und in einem Interview erklärte Druckman, dass das Format im Vergleich zum Spiel einen anderen Ansatz ermöglicht und actionorientierter ist. Joels Tod betrifft weit mehr als nur Ellie, und dem wird in der dritten Episode, die mehr oder weniger ausschließlich der Darstellung der Nachwirkungen gewidmet ist, mehr Raum eingeräumt. Einschließlich der Art und Weise, wie Joels Bruder Tommy mit der Leiche umgeht.

Mazin erwähnte, dass es ihnen wichtig war, zu zeigen, wie die gesamte Community von Joels Tod betroffen ist, nicht nur die Hauptcharaktere.

"Ich habe manchmal ein Problem mit Fernsehserien, in denen eine Figur, die uns wichtig ist, jemanden in einem Kampf verliert, in dem viele Leute Menschen verlieren. Diese Leute sind auch wichtig."