Neil Druckmann: "Ich glaube, Joel hatte Recht", als er Ellie rettete

Beginnen wir damit, zu sagen, dass es hier Spoiler vom ersten The Last of Us geben wird, also wenn du es nicht gespielt oder die erste Staffel der TV-Serie nicht gesehen hast, aber vorhast, dies zu tun, lies stattdessen etwas anderes.

Also... Davon abgesehen wurde viel darüber gesprochen, ob Joel richtig war, Ellie davor zu bewahren, dass ein Team von Firefly-Wissenschaftlern ihren einzigartigen Körper nutzt, um einen Impfstoff zu entwickeln, der die Menschheit vor Cordyceps retten könnte. Joels Schachzug ermöglichte es Ellie zu überleben, aber er führte nicht zu einer Heilung für Millionen von Menschen in einer verwüsteten Welt.

Eine, die sich eindeutig auf die Seite von Joel stellt, ist Serienschöpfer Neil Druckmann. In einem IGN-Interview gleitet der Proband genau da hinein und sagt:

"Ich glaube, Joel hatte Recht. Wenn ich an Joels Stelle wäre, hoffe ich, dass ich das tun könnte, was er getan hat, um meine Tochter zu retten."

Der Schöpfer der Serie, Craig Mazin, war während des Interviews ebenfalls anwesend und drückte auch seine Unterstützung für Joels Entscheidung aus:

"Das ist so interessant, weil ich denke, dass ich an Joels Stelle wahrscheinlich das getan hätte, was er getan hat. Aber ich würde gerne glauben, dass ich das nicht tun würde."

Auch wenn diese beiden Herren jetzt gesprochen haben, gehen wir davon aus, dass die Debatte weitergehen wird. Was denkst du darüber?