Neil Druckmann glaubt nicht, dass er noch viele große Spiele in sich hat

Es scheint, als ob der Game Director von The Last of Us, Neil Druckmann, etwas in die Jahre gekommen ist. Im Gespräch mit dem Künstler Logic verriet Druckmann kürzlich, dass er vielleicht nicht mehr viele Spiele in sich hat.

Im Video unten, etwa bei der 49-Minuten-Marke, erklärt Druckmann, dass er es einfach nicht in sich hat, dies ewig zu tun. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das in dieser Größenordnung für immer machen werde", sagte er. "Es ist eine Menge, und es verlangt einem viel ab. Es ist sehr stressig, so viele Leute in mehreren Studios weltweit zu managen."

"Ich könnte mir vorstellen, zu etwas überzugehen, das zurückhaltender ist und mir immer noch ein kreatives Ventil ermöglicht. Aber ich habe angefangen, darüber nachzudenken, wie viele dieser Spiele ich noch in mir habe, und es sind nicht so viele."

Cory Barlog, der Director des God of War-Spiels aus dem Jahr 2018, scheint ähnlich zu denken. "Großes Gleiches, Bruder", schrieb er auf Twitter/X.

Was halten Sie von Druckmanns Aussagen?