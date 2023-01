Neil Druckmann erklärt, warum die Last of Us Show die Timeline verändern wird

HQ

HBOs The Last of Us TV-Adaption ist - nach allem, was man hört - eine ziemlich originalgetreue Nachbildung des Spiels von 2013. Es wird jedoch einige wichtige Unterschiede geben. Die Gewalt zum Beispiel wird deutlich abgeschwächt. Außerdem wird es einige Änderungen an der Zeitleiste der Show geben.

Anstatt dass die Pandemie 2013 beginnt, wie es im Spiel der Fall ist, beginnt die TV-Geschichte von The Last of Us im Jahr 2003, bevor sie für den Großteil ihrer Laufzeit auf 2023 springt. In einem Interview mit TechRadar erklärte Neil Druckmann die Gründe dafür und erklärte: "Es war eine dieser Änderungen, die sich nicht so anfühlten, als würden wir grundlegend ändern, worum es in [The Last of Us] geht, also habe ich mich darauf eingelassen."

Craig Mazin, der Showrunner der Serie, fügte hinzu, dass der Unterschied "subtil" ist, aber es hilft, sich realer anzufühlen. Darüber hinaus scheint es, dass der Zeitleistenunterschied nicht viel daran ändert, wie die Show aussehen wird, da Mazin feststellt, dass die größten Änderungen "eine etwas andere Palette von Aufforderungen und Set-Design und Autoauswahl waren. "

"[Die Entscheidung, den Zeitplan zu verschieben] war etwas, worüber ich sehr früh mit Neil gesprochen habe. Es ist ein feiner Unterschied. Aber ich habe diese Sache mit dem Sprung in die Zukunft. Ich habe das Gefühl, wenn ich eine Show schaue und das Jahr 2023 ist und die Show im Jahr 2043 stattfindet, ist es nur ein bisschen weniger real. Selbst wenn ich mir 2023 eine Show anschaue und sie 2016 stattfindet, ist sie etwas weniger real. Also dachte ich, es könnte interessant sein, einfach zu sagen: 'Hey, schau mal, in diesem Paralleluniversum passiert das gerade jetzt. Das passiert in diesem Jahr." "