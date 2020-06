Neil Druckmann denkt bereits an nächste Projekte, vielleicht The Last of Us: Part III

The Last of Us: Part II startet am 19. Juni und versetzt uns in die Rolle einer wütenden Ellie in Naughty Dogs postapokalyptischer Welt. Während das Team dem Spiel den letzten Schliff verleiht, hat der Chefentwickler Neil Druckmann endlich Zeit, über die Zukunft des Studios nachzudenken. In einem Interview mit GQ erklärte der Creative Director:

"Wenn man damit anfängt zusammenzupacken, dann gibt es kreativ immer weniger Verantwortungen. Mein Verstand kann nicht anders, als bereits über das nachzudenken, was als Nächstes kommt. Also ja, das nächste [Projekt] könnte [The Last of Us:] Part III sein [oder] eine neue IP." Druckmann wird seinem Team jetzt sicher erst mal eine Verschnaufpause gönnen, immerhin wird aktuell noch eine TV-Serie erarbeitet, die auf der Marke basiert.

Quelle: GamingBolt.