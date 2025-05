Neil Druckmann antwortet auf Intergalactic: The Heretic Prophet Hass

HQ

Neil Druckmann von Naughty Dog hat detailliert beschrieben, wie er auf den Hass reagiert, den Intergalactic: The Heretic Prophet erhalten hat. Das neue Sci-Fi-Abenteuer von Naughty Dog, das letztes Jahr erstmals bei den Game Awards enthüllt wurde, sah für viele aufregend aus, aber einige konnten das Aussehen des Protagonisten des Spiels nicht ganz verwinden.

Im Gespräch mit Last Stand Media verriet Druckmann, dass er den Hass heutzutage weitgehend ignoriert. "Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob ich viel zu diesem Gespräch beitragen könnte", sagte er (Transkription via GamesRadar). "Es ist nur so, dass gerade Dinge mit den Medien passieren, die man einfach größtenteils ignorieren, bei seinen Waffen bleiben und das tun muss, woran man glaubt, und ich habe das Gefühl, dass ich mir von Künstlern so wünschen würde, dass sie sich selbst verhalten."

Druckmann hat sich nach der Veröffentlichung von The Last of Us: Part II mit einer der vielleicht größten Hasskampagnen der Gaming-Szene befasst. Mit der Einbeziehung von Abby, dem Schicksal von Joel und anderen Story-Entscheidungen schien es, als hätte sich ein Teil der Spielewelt von Naughty Dog abgewandt. Aber zumindest scheint Druckmann von dem Hass nicht allzu sehr erschüttert zu sein und macht weiterhin Spiele, die ihn interessieren.